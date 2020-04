L’emergenza coronavirus ha messo in evidenza la grande capacità dei lombardi di reagire e di rimanere compatti anche di fronte alle più grandi avversità. La straordinaria abnegazione di tutti coloro che lavorano nei nostri ospedali e la solidarietà dei cittadini e di tanti imprenditori hanno consentito di dare risposte immediate anche in una situazione mai vissuta prima d’ora. Se la Lombardia si è immediatamente attivata per mettere in campo tutte le soluzioni praticabili, non possiamo dire altrettanto dello Stato centrale. Nelle prime settimane dell’epidemia la nostra Regione è rimasta sola e inascoltata, priva di ogni aiuto da parte del Governo, che ha colpevolmente sottovalutato quanto purtroppo stava accadendo. Vista la sordità romana, la Regione ha battuto altre strade, acquistando in proprio le introvabili mascherine e prendendo contatti con aziende locali in grado di riconvertirsi per produrle. Anche in questa tragica emergenza, che ha causato e sta causando migliaia di morti, dobbiamo far fronte a una burocrazia assurda che per giorni ha bloccato la produzione in loco di mascherine, formate da un tessuto già testato dal Politecnico di Milano.

Si tratta di 900 mila mascherine al giorno che avrebbero potuto essere distribuite da subito ma che sono rimaste nei magazzini per parecchio tempo in attesa di un timbro da Roma. L’ennesima situazione paradossale, per non voler citare quanto accaduto con il materiale inviato dal Governo, che assomigliava più a stracci per la polvere anziché a dispositivi sanitari di protezione. Ma la Lombardia e il suo governatore Fontana non si sono persi d’animo, riuscendo invece in un vero e proprio miracolo: la realizzazione in pochi giorni di 3 nuovi ospedali: a Cremona, a Bergamo e alla ex Fiera di Milano. Nel frattempo Regione Lombardia ha raddoppiato i fondi destinati a sostenere la ricerca di terapie, sistemi di diagnostica e di rilevazione del coronavirus, per rafforzare e sviluppare ulteriormente quanto stanno facendo università e centri di ricerca. In altre parole, una volta di più i lombardi hanno dovuto fare da soli, il che legittima ulteriormente la volontà di autonomia già espressa con un referendum da milioni di cittadini.

