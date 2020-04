Alessandro Fermi, avvocato comasco, presidente del Consiglio regionale

«Altro che aiuti e sgravi fiscali, qui serve un nuovo Piano Marshall. Un programma politico-economico poderoso e completo, come quello adottato per la ricostruzione dell’Europa nel secondo dopoguerra». Alessandro Fermi, avvocato comasco, presidente del Consiglio regionale della Lombardia, non ha dubbi: per fronteggiare momenti eccezionali come quello che stiamo attraversando per la pandemia di Covid-19 urgono provvedimenti altrettanto eccezionali.

«Questo piano però lo deve fare l’Europa tutta, che deve ritrovare coesione e farsi sentire - aggiunge - Quell’Unione degli stati europei che a oggi non ha mostrato una linea di azione comune, ma è apparsa lontana e talvolta pure inutile. Europa, se vuoi continuare ad esistere, batti un colpo! Adesso o mai più. Non basta togliere i vincoli di bilancio e allentare il Patto di stabilità, serve un intervento vigoroso per sostenere i Paesi più colpiti - come l'Italia - anche con gli Eurobond, unico strumento che potrebbe mobilitare almeno 1.000 miliardi di liquidità e rispondere efficacemente alla crisi. Oggi è l’Italia il Paese più colpito perché qui la pandemia è partita per prima, ma nelle prossime settimane toccherà forse ad altri trovarsi nella stessa nostra situazione o anche peggio».

«Dobbiamo evitare che la recessione si trasformi in una depressione prolungata. La fase della ripresa economica sarà importantissima. Bisogna essere onesti: non sarà facile per nessuno, la crisi sarà dura e tantissime persone rischieranno di perdere il posto di lavoro. Fondamentale quindi mantenere la coesione nazionale, attenuare le tensioni. E contenere i problemi sociali, che già in questi giorni, soprattutto al Sud, stanno esplodendo. Per fare questo servirà una profonda collaborazione istituzionale, a tutti i livelli».

«Assolutamente no. Se vogliamo recuperare terreno, permettere al tessuto produttivo di auto rigenerarsi, serve ben altro. In aggiunta alla sospensione del Patto di stabilità, bisogna allentare o sospendere i mille vicoli e lungaggini del Codice degli appalti. Sarà fondamentale immettere denaro pubblico finanziando opere, cantieri, manutenzioni e misure di sostegno alle fasce deboli. La tempistica è tutto. Non dobbiamo perdere tempo. La macchina può ripartire con interventi eccezionali dal settore pubblico».

«Regione Lombardia sta facendo il massimo. Ci siamo trovati a affrontare qualcosa mai visto prima. Grazie all’ottimo sistema sanitario lombardo la vita media da noi è più lunga dispetto ad altri Paesi. E oggi il virus sta colpendo soprattutto queste persone, gli anziani, in particolare coloro che soffrono anche di altre patologie. La Sanità nel suo complesso ha retto bene, pur in mezzo a mille difficoltà. Eravamo tutti impreparati a un evento di tale portata e ci siamo trovati spiazzati di fronte alla violenza, alla rapidità di diffusione e di penetrazione del Covid-19. Certo, c'erano stati segnali significativi dalla Cina, ma non si pensava potesse avere questo sviluppo da noi. Le misure lombarde sono state corrette, tanto da ora vengono adottate in altri Paesi che ci prendono a modello, segno che abbiamo agito sostanzialmente bene».

«Un lavoro eccezionale, straordinario. E di questo dobbiamo ringraziare tutti i Dg delle Asst, che hanno riorganizzato i presidi a tempo di record. Voglio sottolineare, e non mio stancherò mai di farlo, pure il grande e generoso lavoro svolto da medici, infermieri, personale paramedico, enti di primo soccorso volontari e tutti coloro che a vario titolo operano nel socio sanitario, comprese le RSA e RSD che stanno vivendo situazioni di grandissima difficoltà. Eroi veri: stanno mettendo a rischio la loro vita per salvare quella degli altri. Sono 6.414 a oggi gli operatori sanitari contagiati, già 51 i medici morti. Questo anche perché le protezioni individuali erano e sono insufficienti, e quando questi ausili sono arrivati ci sono stati in alcuni casi assurdi ritardi burocratici. Come l’episodio delle mascherine e delle tute bloccate a Malpensa. Adesso la situazione sta migliorando, così come fondamentale sarà l’apertura delle nuove strutture dedicate: Fiera di Milano City e a Bergamo. È stata una corsa contro il tempo per recuperare personale medico e paramedico, strumenti, macchinari, ma credo si sia fatto il massimo».

«Questa esperienza evidenzia la maturità dei lombardi. L'Italia non è la Cina e limitare la libertà personale poteva rappresentare un problema: i cittadini invece hanno dimostrato una grande maturità e responsabilità. Mi ha sorpreso positivamente. Non è facile stare chiusi in casa con la preoccupazione per la propria salute o quella dei propri cari che magari sono pure lontani. Senza contare i timori per il dopo, per i problemi economici che arriveranno e che in alcuni casi sono già arrivati».

«Sinceramente mi aspettavo qualche dato migliore la scorsa settimana. C'è stato sì qualche segnale di rallentamento ma non straordinario».

«Qualche incomprensione c’è stata con il risultato di creare molta confusione tra i cittadini. Vedere un provvedimento regionale e a seguire quello governativo a distanza di poche ore non è stata una bella immagine di collaborazione. Non possiamo chiedere uno sforzo enorme alla popolazione se nel frattempo le istituzioni non sono chiare. Un caso emblematico è quello del modulo per circolare: modificato quattro volte in venti giorni...».

«Un atteggiamento ingiustificabile. In questo momento bisogna mettere insieme forze, energie, risorse. E non certo alimentare insensate polemiche. Una pagina da cancellare».

«Ora abbiamo un’unica priorità: affrontare l’emergenza sanitaria, sconfiggere questo subdolo virus. Dopo, quando dovremo affrontare quella economica, molto probabilmente servirà una coesione nazionale ancora più forte. E l’ipotesi di un governo di unità nazionale guidato dell’ex presidente della Banca Centrale Europea dovrà essere valutata. Una persona con la sua esperienza, molto rispettato, potrebbe fare la differenza, visto anche il successo del suo operato nell’evitare che la grande crisi finanziaria del 2008 portasse alla distruzione dell’euro».

