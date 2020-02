Da Milano a Malpensa in soli dieci minuti. Prende quota lo studio di fattibilità proposto da Ferrovie nord Milano e Hyperloop Italia, con il placet di Regione Lombardia, per dotare la tratta che dal centro porta in aeroporto di un supertreno da oltre 1000 chilometri all'ora. Uno studio che, in fatto di tempistiche, avrà una scadenza fissata a 6 mesi. A presentarlo giovedì nel quartier generale delle ferrovie a Cadorna è stato il presidente Fnm, Andrea Gibelli, insieme al fondatore e Ad di Hyperloop Italia, Bibop Gresta. «Fnm ha nel suo Dna l'innovazione e tutte le forme di mobilità sono interessanti - ha dichiarato Gibelli - L'idea, pertanto, è quella di provare a valutare la possibilità di collegare Cadorna con Malpensa attraverso una tecnologia assolutamente innovativa. Riusciremmo, in questo modo, a creare un città dotata di un City airport al suo interno. La molla che ci ha spinto a valutarne i benefici è stata quella del fascino del nuovo, della scoperta. Bisogna osare e provare, stando al fianco di chi cerca di modificare il futuro». Anche la questione sicurezza nelle parole successive di Gibelli: «E' un tema che rientra nei protocolli europei e nelle tecnologie che ci sono state presentate. Come azienda ferroviarie noi ci occupiamo di mettere a disposizione infrastrutture e tracciato, tenendo conto che siamo in presenza dell'arteria più redditizia d'Italia». Il super convoglio, a detta del vice presidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala avrà tre principali ricadute positive per il nostro territorio. «E' il primo passo verso la Rivoluzione del trasporto, rispetta i criteri di sostenibilità ambientale e trasferisce tecnologia alla nostra filiera economica. La Lombardia ha la caratteristica di essere molto forte nel trasferimento tecnologico. Lo dimostra infatti il rapporto tra popolazione e aziende: 10 milioni di abitanti per 830 mila imprese».

Leggi tutte le notizie su "Dosso del Liro"

Edizione digitale